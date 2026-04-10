İran'ın Ekonomik Gücü: Hürmüz Boğazı Üzerinden Yeni Bir Savaş Stratejisi

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın füzelerle karşılık verdiği savaş, geçici ateşkesle durdu. The Wall Street Journal analizine göre, İran bu süreçte 'süper güç olmadan da ekonomik savaş yürütülebileceğini' gösterdi. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü, modern dünyada ekonomik gücün bir silaha dönüşebileceğini ortaya koydu; boğazın kapanması petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkardı ve uzmanlar küresel enerji arzının 'fidye' aracı olarak kullanıldığını yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi kabul ederken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını şart koştu, ancak İran boğazdan geçecek gemilerden ücret alacağını açıkladı. Bu adım, İran'ın bölgeyi uzun vadeli bir baskı unsuru olarak kullanma niyetinin işareti olarak değerlendirildi. Uzmanlar, küresel ekonominin yeni bir döneme girdiğini ve ülkelerin artık sadece askeri değil, ekonomik araçlarla da güç mücadelesi verdiğini vurguladı. İran, ABD ve Çin'in ekonomik baskı yöntemlerini benimseyerek coğrafi avantajını kullanıyor.

Ekonomistler, ekonomik silahların yaygınlaşmasının küresel ticarette dalgalanmalara yol açacağını ve maliyetleri artıracağını ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ücret getirilmesi durumunda petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, güç dengesinin küresel tedarik zincirlerinde söz sahibi olmakla belirlendiğini vurgularken, The Wall Street Journal analizi, ekonomik savaşın yeni dönemin kalıcı gerçeği olacağını kaydetti. Bu gelişmeler, askeri hamlelerin yanı sıra ekonomik stratejilerin de küresel dengeleri belirlediğini gösteriyor.