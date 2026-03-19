İran'ın Füze Saldırısı Hayfa'da Hasar Oluşturdu

19.03.2026 20:12
İran'ın füze saldırısı sonrası Hayfa'da patlamalar oldu, petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi.

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail'in füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin gelişmelerin yayınlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi.

Sosyal medyada, termik santral bacası, elektrik santrali gibi yapıların görüldüğü alandan siyah dumanların çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Hayfa'da düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nda yapılan açıklamada, İran'ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Hayfa'daki petrol tesisine doğrudan isabet olmadığı ileri sürülürken hasarın İran füzelerinin önlenmesinin ardından düşen şarapnel parçalarından kaynaklandığı iddia edildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Hayfa'daki petrol rafinerisinde ciddi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, kuzey bölgeleri ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderirken halktan sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misillemenin ardından Hayfa kenti başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv, işgali altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kaynak: AA

