Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Füze Saldırısı: Tel Aviv'de Hasar ve Ölüm

19.03.2026 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'de bir bina hasar gördü, Sharon'da bir yabancı işçi hayatını kaybetti.

TEL İsrail, İran'ın misillemesinde Tel Aviv'de çok katlı bir binanın hasar aldığını, başka bir bölgede yabancı bir işçinin öldüğünü duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son misillemesinde farklı bölgelere füze parçalarının düştüğü kaydedildi.

İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığı saldırıda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sekiz katlı bir binaya füze parçasının isabet ettiği, binada büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

İran'dan gelen yoğun füze saldırısı sırasında çok başlıklı füzenin parçasının bir barakaya isabet etmesi sonucunda Sharon bölgesinde bir kişinin öldüğü aktarıldı. Ölen kişinin 30 yaşlarında yabancı bir işçi olduğu belirtildi.

İran'ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenlerin çaldığı, çok başlıklı füzelerin kullanıldığı saldırıda, İsrail'in orta kesimindeki Arap kasabası Jaljulia'daki bir binanın hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 03:24:15. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.