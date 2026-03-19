İran'ın Füze Saldırısı: Tel Aviv'de Hasar ve Ölüm

TEL İsrail, İran'ın misillemesinde Tel Aviv'de çok katlı bir binanın hasar aldığını, başka bir bölgede yabancı bir işçinin öldüğünü duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son misillemesinde farklı bölgelere füze parçalarının düştüğü kaydedildi.

İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığı saldırıda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sekiz katlı bir binaya füze parçasının isabet ettiği, binada büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

İran'dan gelen yoğun füze saldırısı sırasında çok başlıklı füzenin parçasının bir barakaya isabet etmesi sonucunda Sharon bölgesinde bir kişinin öldüğü aktarıldı. Ölen kişinin 30 yaşlarında yabancı bir işçi olduğu belirtildi.

İran'ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenlerin çaldığı, çok başlıklı füzelerin kullanıldığı saldırıda, İsrail'in orta kesimindeki Arap kasabası Jaljulia'daki bir binanın hasar gördüğü kaydedildi.