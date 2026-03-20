İran'ın Füze ve İHA Saldırıları

İran'dan gün içinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 5 balistik füze ve 95 insansız hava aracı (İHA) gönderildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana biri ülkenin kuzeyindeki El-Cevf bölgesi, diğerleri ise doğu bölgesi hava sahasında olmak üzere toplam 44 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan gönderilen 4 balistik füze ile 26 İHA'nın hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde üçüncü kez füze ve İHA saldırılarının önlendiği kaydedildi. Açıklamada, son 24 saatte 1 balistik füze ile 25 İHA'nın tespit edildiği, bunların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kuveyt Petrol Şirketi ise Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin İHA'larla hedef alındığını ve bazı ünitelerde yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı. Rafinerideki bazı ünitelerin kapatıldığı ve çalışanların güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da İran saldırısı sırasında düşen şarapnellerin bir şirkete ait depoda yangına yol açtığını, sivil savunma ekiplerinin yangını kısa sürede kontrol altına aldığını ve olayda yaralanma yaşanmadığını açıkladı.