İran'ın Füze ve İHA Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Füze ve İHA Saldırıları

20.03.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE'ye 5 balistik füze ve 95 İHA gönderdi; birçok saldırı engellendi.

İran'dan gün içinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 5 balistik füze ve 95 insansız hava aracı (İHA) gönderildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana biri ülkenin kuzeyindeki El-Cevf bölgesi, diğerleri ise doğu bölgesi hava sahasında olmak üzere toplam 44 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan gönderilen 4 balistik füze ile 26 İHA'nın hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde üçüncü kez füze ve İHA saldırılarının önlendiği kaydedildi. Açıklamada, son 24 saatte 1 balistik füze ile 25 İHA'nın tespit edildiği, bunların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kuveyt Petrol Şirketi ise Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin İHA'larla hedef alındığını ve bazı ünitelerde yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı. Rafinerideki bazı ünitelerin kapatıldığı ve çalışanların güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da İran saldırısı sırasında düşen şarapnellerin bir şirkete ait depoda yangına yol açtığını, sivil savunma ekiplerinin yangını kısa sürede kontrol altına aldığını ve olayda yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Füze ve İHA Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 00:02:43. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın Füze ve İHA Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.