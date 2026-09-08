İran'ın Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
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İran'ın Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu

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İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası ile Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre, ABD'nin Hark Adası açıklarında bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

BENDER ABBAS/ İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminalinin bulunduğu Hark Adası ile Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Hark Adası'nda patlama seslerinin adada yer alan limanlara yakın bir bölgeden geldiği belirtilirken Cask kentinde duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi.

İsrail'in i24 televizyonu, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, ABD'nin Hark Adası'na 6,4 kilometre (4 mil) mesafede bulunan küçük bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.???????

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
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