İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan otobüs devrildi, 5 ölü, 17 yaralı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın İlam eyaletinde Deşt-i Abbas'tan Murmuri'ye giden işçileri taşıyan servis otobüsü petrol kuyuları yakınında devrildi; ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, kazanın nedeni araştırılıyor.
İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İlam eyaletindeki Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine gitmekte olan ve işçileri taşıyan bir servis otobüsü bölgede bulunan petrol kuyularının yakınlarında devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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