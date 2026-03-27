İran'ın İsrail'e Misillemeleri: 22 Ölü, 5000 Yaralı - Son Dakika
İran'ın İsrail'e Misillemeleri: 22 Ölü, 5000 Yaralı

27.03.2026 17:57
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 22 İsrailli hayatını kaybetti, 5000'den fazla kişi yaralandı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaştan bu yana İran'ın, İsrail'e yönelik misillemelerinde 22 İsraillinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, (INSS) İran'ın misillemeleri sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalar ile tahliye edilen bölgelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu 22 İsraillinin yaşamını yitirdiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

İran'ın, savaşın başından itibaren İsrail'e 550'den fazla füze ve 765'ten fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 4 bin 800'den fazla İsraillinin evlerinden tahliye edildiği, en yüksek sayının 1515 kişiyle Tel Aviv'de olduğu aktarıldı.

Güneyde ise Dimona kentinde yaklaşık 975, Arad'da 600, Birüssebi (Beerşeva) kentinde de 505 kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemeş'te 650, Bney Brak'ta 160, Ramle'de 80, Giv'atayim'de 75 ve Ramat Gan'dan 45 kişinin tahliye edildiği, ayrıca kuzeydeki Arap köyü Zerazir'de 70 kişinin evlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, evlerinden tahliye edilenler "Kiryat Şmona'da 40, Tirat Kermil'de 25, Emek Hefer bölgesinde 20, Holon'da 20 ve ülkenin orta kesimindeki Arap kenti Kefr Kasım'da ise 20 kişi" şeklinde sıralandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın İsrail'e Misillemeleri: 22 Ölü, 5000 Yaralı - Son Dakika

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
SON DAKİKA: İran'ın İsrail'e Misillemeleri: 22 Ölü, 5000 Yaralı - Son Dakika
