İran'ın Keşm Adası açıklarında 5'ten fazla patlama sesi duyuldu, ABD saldırı tehdidi sonrası gerilim artıyor - Son Dakika
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İran'ın Keşm Adası açıklarında 5'ten fazla patlama sesi duyuldu, ABD saldırı tehdidi sonrası gerilim artıyor

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ABD'nin olası saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Olay, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, İran'ın stratejik noktalarından biri olan ada çevresinde güvenlik endişeleri arttı. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Keşm Adası açıklarında 5'ten fazla patlama sesi duyuldu, ABD saldırı tehdidi sonrası gerilim artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Keşm Adası açıklarında 5'ten fazla patlama sesi duyuldu, ABD saldırı tehdidi sonrası gerilim artıyor - Son Dakika
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