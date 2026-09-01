İran'ın Keşm Adası açıklarında 5'ten fazla patlama sesi duyuldu, ABD saldırı tehdidi sonrası gerilim artıyor
ABD'nin olası saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Olay, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, İran'ın stratejik noktalarından biri olan ada çevresinde güvenlik endişeleri arttı. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi
Kaynak: AA
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