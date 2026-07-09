İran'ın Misillemeleri Sırasında Ürdün'de Sirenler Çaldı - Son Dakika
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İran'ın Misillemeleri Sırasında Ürdün'de Sirenler Çaldı

09.07.2026 14:12
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İran'ın ABD üslerine saldırıları sürerken, Ürdün'de uyarı sirenleri çaldı. Resmi açıklama yok.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri devam ederken Ürdün'de uyarı sirenleri çaldı.

Ülke basınında, "sirenlerin vatandaşları uyarmak ve prosedürleri takip etmesini istemek için çaldığı" haberlerine yer verildi.

Resmi makamlardan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, 1 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bahreyn ordusu ise İran'dan düzenlenen hava saldırılarının engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Misillemeleri Sırasında Ürdün'de Sirenler Çaldı - Son Dakika

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