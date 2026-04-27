İran'ın Savaş Kazanımı Rejimi İçeriden Aşındırıyor

27.04.2026 19:30
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş askeri zafer getirmedi. İran ağır darbe alsa da rejim yıkılmadı, Hürmüz Boğazı'nı kullanarak ateşkes masasına güçlü oturdu. Ancak bu kazanım, rejimin iç yapısını ve ekonomisini aşındırarak uzun vadede çöküşü hazırlıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı nihai bir askeri zaferle sonuçlanmadı. İran ağır darbe alsa da rejim yıkılmadı, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji akışını tehdit etti ve ateşkes masasına yenilmiş değil, maliyet üretebilen bir aktör olarak oturdu. Ancak bu stratejik üstünlük, rejimin dayandığı zemini aşındırıyor.

Savaş, İran'da askeri vesayet rejimini güçlendirdi. Hamaney'in ölümüyle karar alma dar bir güvenlik çekirdeğine geçti. Devrim Muhafızları komutanı Vahidi'nin etrafında şekillenen bu yapı, kısa vadede güçlü görünse de rejimin kendini sürdürme kapasitesini zayıflatıyor.

Ekonomik çöküş de rejimi kırılganlaştırıyor. Savaşın toplam hasarı 270 milyar dolar, petrokimya ihracatı yüzde 85 düştü, gıda enflasyonu yüzde 105'e fırladı. IMF, 2026 için büyüme tahminini eksi yüzde 6'ya revize etti.

Hürmüz Boğazı kozu, ABD ablukası altında rejimin iç kırılganlığını büyüten bir kapan haline geldi. ABD artık İran'ı askeri olarak değil, ekonomik olarak aşındırmayı hedefliyor. Savaşın kaderini, hangi tarafın maliyeti daha uzun süre taşıyabileceği belirleyecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

