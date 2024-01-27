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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 9 Pakistan vatandaşı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 9 Pakistan vatandaşı silahlı saldırıda öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadığı aktarıldı. Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.

İran\'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 9 Pakistan vatandaşı silahlı saldırıda öldürüldü
27.01.2024 - 21:53,
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İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Konuya ilişkin haber, İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansında yayımlandı.

Habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyrukluyu öldürdü.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadığı aktarıldı.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Sirkan Seravan bölgesinde Pakistan uyruklu kişilerin ikametgahına giren 3 silahlı kişi, ateş açarak 9 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Olayın terör saldırısı olduğunu belirten Merhameti, saldırıdan sonra kaçmayı başaran saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için emniyet ve istihbarat yetkilileri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini "terör olayı" olarak nitelendirerek Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istemişti.

Sistan-Beluçistan eyaletinde saldırılar

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek zaman zaman silahlı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.

Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti. Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

Ceyşu'l Adl, 17 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın öldürüldüğü saldırıyı da sosyal medyadaki hesaplarından paylaştığı açıklamayla üstlendiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.

Kaynak: AA
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Pakistan, Sistan, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 9 Pakistan vatandaşı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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