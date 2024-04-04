İran'ın güneydoğusunda askeri tesis ve polis karakollarına saldırılar düzenlendi

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı silahlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Birkaç dakika önce Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülke medyasına yansıyan bilgilere göre güvenlik güçleriyle örgüt mensupları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

???????Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.