İran İslam Devrimi'nin 46. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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İran İslam Devrimi'nin 46. Yıl Dönümü Kutlandı

İran İslam Devrimi\'nin 46. Yıl Dönümü Kutlandı

Erzurum'da İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü etkinliği düzenlendi, iki ülke ilişkileri vurgulandı.

11.02.2025 19:19
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Erzurum'da, İran İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıl dönümünü dolayısıyla "İslam İnkilabının 46. yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen program, Türkiye ve İran milli marşlarının okunmasıyla başladı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, yaptığı konuşmada, İran'da köklü değişimlere yol açan, bölgesel ve küresel gelişmeleri etkileyen İran İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Bu devrimin, İran'da köklü değişimlere yol açtığını, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde etkili olduğunu belirten Ebrahimi, "46 yıl önce 20. yüzyılın en büyük devrimi, İmam Humeyni'nin önderliğinde İran'da zafere ulaştı ve İran halkı, emperyalizme ve iç istibdada karşı zafer kazandı. Aslında İranlılar, temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermeyen, zorbalığa ve baskıya karşı bir devrim gerçekleştirdiler. Aynı zamanda halk, kamu yönetimi ve hükümetin tüm alanlarına müdahale eden aşağılayıcı yarı-sömürge düzenine karşı da bir ayaklanma başlattı." ifadelerini kullandı.

Ebrahimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin devrimin ilk günlerinden itibaren karşılaştığı büyük zorluklara rağmen gelişmeyi başardığını, anlatarak, şunları dile getirdi:

"İran halkının çabası, direnci ve iradesi sayesinde sağlık, eğitim, bilim ve teknoloji, insan hakları, güvenlik ve savunma gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. İran, bugün nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi birçok bilim dalında önde gelen ülkeler arasındadır. Son 40 yılda İran'ın insani gelişmişlik endeksi sürekli yükselmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, ulaşım, sağlık, eğitim ve iletişim gibi temel altyapıları geliştirmiş ve özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde bu hizmetleri yaygınlaştırmıştır. Sayın Mesud Pezeşkiyan hükümeti altındaki İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel hedefleri, ulusal çıkarları güvence altına almak, ulusal güvenliği sürdürmek ve ekonomik diplomasiyi genişletmektir. İran, diyalog ve bölgesel iş birliğini temel alan ilkeli ve sorumlu duruşu doğrultusunda, bölgesel barış ve istikrarı savunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya devam etmektedir."

Ülke olarak vizyonlarından bahseden Ebrahimi, "Vizyonumuz, tüm milletlerle dengeli siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmak, gerilimleri azaltmak, kolektif güvenliği sağlamak ve bölgesel krizleri çözmektir. Terörle mücadele ve bölge dışı güçlerin müdahalesine karşı çıkmak, dış politikamızın temel bileşenlerindendir." diye konuştu.

"Her yıl 3 milyondan fazla İranlı turist Türkiye'yi ziyaret ediyor"

Ebrahimi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinin dış politika önceliğinin komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dost ve kardeş ülke Türkiye aynı zamanda önemli bir komşu olarak özel bir konuma sahiptir. Tarih boyunca iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ve kardeşliğe dayalı ilişkilerin başarılı ve belirgin bir örneği olmuştur. Son yıllarda, iki ülke liderlerinin ilişkileri ve her alanda geliştirme yönündeki kararlı iradesi sayesinde, hükümetlerimiz ve halklarımız arasındaki işbirliği ve yakınlığın artığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinde artışa tanık olduk ve şu anda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hacmi 14 milyar dolara ulaştı. Her yıl 3 milyondan fazla İranlı turist Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu artışın devam etmesini ve iki dost ve kardeş ülkenin hükümet ve halkının daha da yakınlaşmasına ve birleşmesine tanıklık edeceğimizi umuyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İranlılar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran İslam Devrimi'nin 46. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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