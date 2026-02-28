İran, İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İran, İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

28.02.2026 11:45
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi.

İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

Kaynak: AA

