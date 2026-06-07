İran, İsrail'e Misilleme Yaptı

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısı hakkında, "İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan'a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti." dedi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.???????

"İran ateşkesin ihlaline ve Lübnan'a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti." diyen Rızai, "Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak." ifadelerini kullandı.