İran, İsrail ile bağlantılı casus ve teröristlerin tespit edildiğini iddia etti

İran, 28 ülkede İsrail ile bağlantılı faaliyet yürüten onlarca "casus ve teröristin" tespit edildiğini iddia etti.
İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Asya, Afrika ve Avrupa'da toplam 28 ülkede İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı onlarca casus ve terörist açığa çıkarıldı.
Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde de Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edildiği öne sürülen kişiler hakkında da gözaltı ve adli işlem yapıldığı aktarıldı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
KARS'ta 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kız çocuğu B.K.'nin (13) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle öldürüldüğü belirlenen B.K.'nin gözaltına alınan babası ve ağabeyi tutuklandı, annesi ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çubuk Adliyesi'ne ifade veren Aysever, serbest bırakıldı.
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