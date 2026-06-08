İran, İsrail'in Tesislerine Karşılık Verdi - Son Dakika
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İran, İsrail'in Tesislerine Karşılık Verdi

08.06.2026 11:04
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İran Devrim Muhafızları, İsrail'in saldırılarına karşı Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, "Düşmanın petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara karşılık verildi ve Hayfa'daki benzer sanayi tesisleri hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef almasının bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattığı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı ifade edildi.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, İsrail'in Tesislerine Karşılık Verdi - Son Dakika

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