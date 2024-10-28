İran: İsrail Saldırısında Küçük Hasar Var

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İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail saldırısında küçük hasarlar aldıklarını ve bu hasarların onarıldığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Nasırzade, bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'in tüm uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırısına değinen Nasırzade, "İsrail rejiminin İran'a yönelik son saldırıları sırasında küçük hasar meydana geldi. Kendi bilgimizi ve bilimsel gücümüzü kullanarak bunları derhal onarıp yenileriyle değiştirdik." dedi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.