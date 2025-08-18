İran-İsrail Savaşı Tehlikesi - Son Dakika
İran-İsrail Savaşı Tehlikesi

18.08.2025 11:13
İranlı yetkili, yeni bir savaşın her an başlayabileceğini açıkladı ve hazırlık çağrısında bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'le İran'ın arasında yeni bir savaşın her an başlayabileceğini söyledi.

Tabnak Haber Ajansına göre Safevi, üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Safevi, "En kötü senaryoya hazır olmalıyız. İsrail ve ABD'yle aramızda herhangi bir protokol mevcut değil. Ortada bir ateşkes yok. İsrail'le her an yeni bir savaş çıkabilir. Güçlü ve hazır olmalıyız." dedi.

İranlı yetkili, İsrail ile yeni bir savaşın daha patlak verebileceğini, ABD'nin güç kullanarak "barışı getirdiği" imajını sergileyeceğini daha sonra da başka bir savaşın yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in yakın zamanda saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermediğini söylemişti.

Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın zamanda olacağı kanaatinde değilim. Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür." demişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

