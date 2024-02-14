İran, İsviçre polisi tarafından öldürülen vatandaşı için İsviçre Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
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İran, İsviçre polisi tarafından öldürülen vatandaşı için İsviçre Büyükelçisini çağırdı

İran, İsviçre polisi tarafından öldürülen vatandaşı için İsviçre Büyükelçisini çağırdı

İran, İsviçre polisi tarafından öldürülen bir vatandaşının haberlerine tepki olarak, Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsviçreli Büyükelçiye, İran'ın konuyla ilgili itirazları iletildi ve detaylı açıklama istendi. İsviçre Büyükelçisi ise Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini ve sonucu paylaşacağını bildirdi. Öldürülen İranlıya dair bilgi verilmese de, geçen hafta İsviçre'de bir tren saldırısı gerçekleşmiş ve saldırgan polis tarafından öldürülmüştü.

14.02.2024 16:43
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İran bir vatandaşının İsviçre polisi tarafından öldürüldüğü haberlerine tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsviçreli Büyükelçi'ye Tahran'ın konuyla ilgili itirazları iletildi.

Görüşmede, bir İran vatandaşının İsviçre polisi tarafından öldürüldüğü konusuna ilişkin detaylı açıklama istendi.

Haberde adına yer verilmeyen İsviçre Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini ve sonucu paylaşacağını bildirdiği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, öldürülen İranlıya dair bilgi verilmezken, geçen hafta İsviçre'nin Yverdon-les-Bains şehrine hareket eden yolcu treninde İranlı bir yolcu bıçakla 15 yolcuyu 4 saat rehin almıştı. Polisin müdahalesiyle 32 yaşındaki saldırgan öldürülmüştü.

Kaynak: AA

İsviçre, İran, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsviçre polisi tarafından öldürülen vatandaşı için İsviçre Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika

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