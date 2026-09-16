İran, Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 İHA düşürdüğünü öne sürdü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Açıklamada aracın yerel saatle 02.29'da İran hava savunma sistemi tarafından vurulduğu, bunun düşürülen 52'nci MQ-9 olduğu belirtildi; ABD ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 02.29'da Keşm Adası semalarında MQ-9 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca bunun düşürülen 52'nci MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi.
ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde Keşm Adası açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.
Kaynak: AA
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