7 Nisan Gecesi: İnsanlık İçin Üç Büyük Dönüm Noktası - Son Dakika
7 Nisan Gecesi: İnsanlık İçin Üç Büyük Dönüm Noktası

09.04.2026 06:19
7 Nisan’ı 8’ine bağlayan gece, yapay zeka şirketi Anthropic yeni dil modelini sınırlı sayıda şirkete sunarken, NASA'nın Artemis II uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

7 Nisan'ı 8'ine bağlayan gece, dünya büyük bir stresle İran krizini izlerken, aynı zamanda insanlık için çok daha önemli iki gelişme yaşandı. Bunlardan biri, yapay zeka şirketi Anthropic'in 'Claude Mythos Preview' adlı yeni dil modelini sadece 40 şirkete açmasıydı. Bu model, yazılım kodunu kolayca yazmanın yanı sıra, dünyanın en popüler yazılım sistemlerindeki güvenlik açıklarını bulabiliyor, bu da kötü aktörlerin eline geçerse mahremiyet ve veri güvenliğini tehdit edebilir. Anthropic, bu riski önlemek için Google, Apple gibi şirketlerle çalışma başlattı.

Aynı gece, NASA'nın Artemis II uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne geçerek insanoğlunun yeryüzünden en uzak noktası olan 406 bin kilometreye ulaştı. Bu, tarihi bir başarıyı temsil ediyor. Gece aynı zamanda yazarın doğum günüydü ve transistörün keşfedildiği yıla denk geliyordu, bu da modern teknolojinin temelini oluşturdu. New York Times yazarı Thomas L. Friedman, bu geceyi neyle hatırlayacağımızı sorarken, yazar Artemis II'den çekilen Dünya fotoğrafını anımsayacağını belirtti, bu fotoğraf 'evimiz' olan gezegenimizin güzelliğini vurguluyor ve fanatik rejimlerin tehditlerine karşı bir uyarı niteliği taşıyor.

Son Dakika Güncel 7 Nisan Gecesi: İnsanlık İçin Üç Büyük Dönüm Noktası - Son Dakika

SON DAKİKA: 7 Nisan Gecesi: İnsanlık İçin Üç Büyük Dönüm Noktası - Son Dakika
