İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu

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İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden mevcut Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

İsmaili, başvuru sürecinin dördüncü gününde 14. cumhurbaşkanlığı seçimine aday adayı olarak kayıt yaptırmak üzere beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri ile birlikte İçişleri Bakanlığında kurulan seçim başvuru merkezine geldi.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra basına konuşan İsmaili, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkilileri anarak başladığı konuşmasında, "Halk, devrimci yönetim ve onurlu diplomasi istiyor. Halk, şehit Cumhurbaşkanı Reisi hükümetinin devamını istiyor." dedi.

İranlı Bakan, cumhurbaşkanı olması halinde "dış politikanın mevcut haliyle devam edeceğini, İran'ın bölgede ekonomi ve sanayinin merkezi haline geleceğini, konut ve inşaat projelerini tamamlayacağını, sağlık sistemini düzenleyeceğini ve ülkenin her yerine adaleti yayacağını" söyledi.

İsmaili, Şubat 2023'te Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Mesud Zaribafan, Eski Milletvekili ve hukukçu Mahmud Sadıki, Emekli Tuğgeneral Hüseyin Efşarzade ve eski Tarım Bakanı Sadık Haliliyan da bakanlığa gelerek, adaylık başvurusunda bulundu.

Şu ana kadar adaylık için başvuranların sayısı 23 oldu.

Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.