İran lideri Hamaney: İsrail rejimini pişman edeceğiz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna saldıran "İsrail rejimini pişman edeceklerini" söyledi.
Hamaney, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybının acısının İran milleti için ağır olduğunu belirten Hamaney, "Şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması
İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.
İran yönetimi misillemede bulunacağını duyururken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
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