İran lideri Hamaney: İsrail rejimini pişman edeceğiz

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde CHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı

CHP'nin itirazı üzerine Boğazlıyan ilçesindeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre Boğazlıyan Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.