İran Meclisi, yönetim karşıtı medyayla röportaj yasağını 174 oyla kabul etti - Son Dakika
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İran Meclisi, yönetim karşıtı medyayla röportaj yasağını 174 oyla kabul etti

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İran Meclisi, 'yönetim karşıtı' medya kuruluşlarıyla röportajı yasaklayan 22. maddeyi 174 oyla kabul etti. İstihbarat Bakanlığınca listelenecek kuruluşlarla röportaj yasağına uymayanlara hapis, kırbaç veya sosyal haklardan geçici mahrumiyet öngörülüyor; yetkililer muaf tutuldu.

İran vatandaşlarının İstihbarat Bakanlığınca listesi yayımlanacak "yönetim karşıtı" medya kuruluşlarıyla röportaj yapması yasaklandı.

İran devlet televizyonuna göre, İran Meclisi, çevrimiçi düzenlenen oylamada, "Yabancıların nüfuzuyla mücadele yasa tasarısının" İran vatandaşlarının "yönetim karşıtı" medya kuruluşlarıyla röportaj yapmasını yasaklayan 22. maddesini 174 milletvekilinin lehte oyuyla kabul etti.

İlgili yasa tasarısına göre, İran vatandaşları İstihbarat Bakanlığı tarafından "yönetim karşıtı" olarak belirlenip kamuoyuna duyurulan medya kuruluşları veya sosyal medyada yayın yapan şahıslarla röportaj yapmaları yasaklandı. İranlı yetkililer ise bu maddeden muaf tutuldu.

Röportaj yasağına uymayan şahısların İran Anayasası'nın 19. maddesinin 6. fıkrasında yer alan hapis, kırbaç veya sosyal haklardan geçici süreyle mahrum bırakılması gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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