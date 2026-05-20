İran Meclisinden Kalibaf'a Yalanlama

İran Meclisi İletişim Başkanı İman Şemsayi, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığından ayrıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Şemsayi, Kalibaf'ın ABD ile müzakere heyetindeki görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şemsayi, Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığı görevinden ayrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şemsayi ayrıca, Kalibaf'ın, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve ülke lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Çin Özel Temsilcisi olarak da görevlendirildiğini hatırlattı.