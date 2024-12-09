İran Medyasında Suriye Krizine Dair Eleştiriler Artıyor - Son Dakika
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İran Medyasında Suriye Krizine Dair Eleştiriler Artıyor

İran'ın çeşitli gazeteleri, Suriye'deki son gelişmeler üzerine eleştirilerde bulunarak, HTŞ'nin hedeflerinin yanlış yönlendirildiğini ve İranlı yetkililerin sessiz kaldığını vurguladı. Hamaney'e yakın gazeteler ve reformist yayınlar, Suriye'deki karmaşanın köklerine dair değerlendirmelerde bulundular.

09.12.2024 12:44  Güncelleme: 13:08
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(ANKARA) - İran'ın dini Lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan Gazetesi, "HTŞ terör örgütünün işgalci İsrail rejimini hedef alması gerekirken 'Özgür Suriye' sloganı atarak namlularını Müslümanlara doğru çevirdiğini" bildirirken, İran'daki reformistlerin çıkardığı bir gazete olan Ham-Mihan, "izlenilen yanlış politika sonucu İranlı yetkililerin Suriye'deki son duruma ilişkin suskunluğa büründüğünü" belirtti. İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Jamejam Gazetesi ise haberinde, "Kesin olan şu ki, Siyonist rejim Suriye'deki mevcut istikrarsızlıktan faydalanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini Lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan Gazetesi, Suriye'deki son duruma ilişkin " Şam'ın düşüşü, teröristlerin görevinin sonu, ABD egemenliğinin başlangıcı" ifadelerini manşete taşıdı. Haberde, "Suriye'deki karmaşaya sebep olan HTŞ terör örgütünün işgalci İsrail rejimini hedef alması gerekirken 'Özgür Suriye' sloganı atarak namlularını müslümanlara doğru çevirdiği" belirtildi. Kayhan Gazetesi haberinde, "37 gruptan oluşan ve ABD ve İsrail'in emirlerine kulak veren terör örgütü, Şam'ın düşmesinin ardından ilk saatlerden itibaren farklı yerleri yağmalamaya başladı" ifadelerini kullandı.

İran'daki reformistlerin çıkardığı bir gazete olan Ham-Mihan, Suriye'deki son duruma ilişkin birçok analistin değerlendirmelerin yer aldığı "Düşüşün kökleri" başlıklı haberinde, "İranlı politikacıların Suriye'de izlenilen politika ile ilgili eleştirelere kulak vermek yerine yalnızca destekçilerinin mantıksız sözlerini dinledeğini" ifade etti. Ham-Mihan haberinde, "Eğer dinleseydiniz, bugün hepinizin suskunluğunuza büründüğü, siyasi, ekonomik ve askeri tüm yatırımların küle döndüğü Suriye'de yaşananlar hakkında en ufak bir açıklama yapmadığınız bir durumla karşı karşıya kalmazdık" ifadelerine yer verdi.

İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Jamejam Gazetesi de Suriye'deki son durumu "İran'ın yeni Suriye'de istikrar arayışı, Suriye'nin karanlık koridoru" başlığıyla haberleştirdi. Jamejam gazetesinin haberinde, "İşgalci Kudüs rejimi, Suriye sınırı ve işgal altındaki topraklarda isyancıların ve muhalif grupların varlığını engellemek için Heyet Tahrir eş Şam heyeti başkanlarıyla temasa geçtiği bildirildi. Kesin olan şu ki Siyonist rejim Suriye'deki mevcut istikrarsızlıktan faydalanmaya çalışıyor" denildi.

Tahran Belediyesine ait olan Hemşehri Gazetesi ise "Esad neden düştü? Duyulmayan tavsiye" ifadelerini manşete taşırken, Batı ve Arap güçlerinin Beşar Esad'a boş vaatler sunduğunu belirtti. Hemşehri haberinde, "Batılı ve Arapların Suriye'ye verdiği birçok söze rağmen bu taahhütlerin birçoğu yerine getirilmedi. Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler, stratejik aldatmacaların ve bölgedeki siyasi güçlere güvenin bir sonucu olduğunu gösteriyor" dedi.

İran Devlet Haber Ajansının (İRNA) çıkardığı günlük İran Gazetesi de "İran'ın Suriye halkının seçme hakkına desteği" başlıklı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Suriye'deki duruma ilikin açıklamasına yer verdi. Erakçi'nin açıklamasında, "Beşar Esad, ben ve İran dini Lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani'nin görüşmesinde, Esad, Suriye ordusunun tavırlarına karşı şaşkınlığını ve şikayetini dile getirdi" dediği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran Medyasında Suriye Krizine Dair Eleştiriler Artıyor - Son Dakika

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