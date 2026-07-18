İran, MQ-9 Reaper'ı Düşürdü - Son Dakika
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İran, MQ-9 Reaper'ı Düşürdü

18.07.2026 01:09
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İran, Buşehr semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İran, Basra Körfezi'nin kuzeyindeki Buşehr kenti semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yeni gelişmiş hava savunma sistemleriyle birkaç dakika önce Buşehr semalarında bir MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracını vurarak düşürdü.

Haberde olaya ilişkin başka bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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