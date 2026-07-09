İran, NATO Bildirisi'ni Reddetti

(ANKARA) - İran, NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'nde nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin yer alan ifadeleri "temelsiz ve siyasi saiklerle hazırlanmış" olarak nitelendirerek reddetti. Tahran, bölgedeki güvensizliğin sorumlusunun kendisi değil, "bölge dışı aktörlerin hukuka aykırı müdahaleleri" olduğunu belirtti.

Tahran, NATO Ankara Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirisinde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisine ilişkin yer alan değerlendirmelere yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, NATO bildirisinde yer alan İran'a ilişkin ifadelerin "temelsiz ve siyasi saiklerle hazırlanmış" olduğunu belirterek, bunları kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Açıklamada, İran'ın nükleer programının "tamamen barışçıl" olduğu vurgulanırken,Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) sorumlu bir tarafı olduğu ve nükleer silahların İran'ın savunma doktrininde hiçbir yeri bulunmadığını sürekli olarak dile getirdiği kaydedildi.

İran ayrıca, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin korunmasında "sorumlu bir rol" üstlendiğini ifade etti. Açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeninin İran değil, "bölge dışı aktörlerin hukuka aykırı askeri müdahaleleri, provokatif eylemleri ve istikrarsızlaştırıcı politikaları" olduğu belirtildi.

"MÜZAKERE MASASINI BOMBALAYAN ABD VE İSRAİL'DİR"

Açıklamada, "Müzakere masasını bombalayan ve diplomasi yerine saldırganlığı tercih eden İran değil; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail rejimidir" denildi.

NATO'nun İran'a bölgesel barış ve güvenlik konusunda politika dayatamayacağı ifade edilen açıklamada, İttifak'ın tutumunun "çifte standartlarını ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamanın sonunda İran, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini belirtirken, diplomasiye, yapıcı diyaloğa ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine bağlı olduğu vurgulandı. Bölgesel barış ve güvenliğin ancak devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, iç işlerine müdahale edilmemesi ve dış baskılardan uzak gerçek bölgesel iş birliğiyle sağlanabileceği kaydedildi.

NATO İRAN İÇİN NE DEDİ?

NATO'nun dün yayımlanan sonuç bildirisinde İran'a ilişkin "İttifak, stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan tekrarlayan şoklara karşı uyum sağlamayı sürdürüyor. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineler ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunur" ifadelerine yer verilmişti.