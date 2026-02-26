İran Nükleer Zenginleştirme İhtiyaçlarını Savunuyor - Son Dakika
İran Nükleer Zenginleştirme İhtiyaçlarını Savunuyor

26.02.2026 20:20
İranlı yetkili, zenginleştirmenin kalıcı sıfırlanmasını reddetti ve nükleer silah istemediklerini açıkladı.

İranlı bir yetkili, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." dedi.

Al Jazeera'ye açıklama yapan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, "Çözüm önerimiz, nükleer silah istemediğimizi kanıtlayan teknik ve pratik yollar ve veriler içermektedir. Önerimiz, uranyum zenginleştirmenin egemen bir hak olduğunu teyit etmekte ve sınırlı bir süre için zenginleştirmeye geçici bir dondurma önermektedir." dedi.

Görüşmelerin İran'ın füze kapasitesi ya da savunma kapasitesiyle ilgili olmadığını belirten İranlı yetkili, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Önerilerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde uranyum stoklarının düşük zenginleştirme seviyelerine indirilmesini ve "özellikle ekonomik boyutta ortak çıkarların" sağlanması yönünü içerdiğini söyleyen yetkili, "Cenevre'deki önerimiz siyasi olarak ciddi, teknik olarak yaratıcı ve derhal bir anlaşmaya varmak için gereken her şeyi içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, sundukları önerinin esas olarak ABD yaptırımlarının kaldırılması ve ABD'nin endişelerinin giderilmesine odaklandığını belirtti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Nükleer Zenginleştirme İhtiyaçlarını Savunuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İran Nükleer Zenginleştirme İhtiyaçlarını Savunuyor - Son Dakika
