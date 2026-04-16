İran Ordu Sözcüsünden Savaş Açıklaması - Son Dakika
İran Ordu Sözcüsünden Savaş Açıklaması

16.04.2026 10:12
İran Ordu Sözcüsü, ABD ile ateşkesi savaş koşullarından farklı görmediklerini belirtti.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, ABD ile varılan ateşkesin kendileri için savaş koşullarından farkı olmadığını ve her zaman savaşa hazır olduklarını söyledi.

Sözcü Ekremi Niya, İran'da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

İran Ordu Sözcüsü, "Bu sene özel koşullarla karşı karşıya kaldık. Ateşkesin fiili olarak bizim için savaş koşullarından çok da farkı yok, her zaman hazırız." dedi.

Söz konusu koşullardan dolayı İran Silahlı Kuvvetleri'nin resmi geçit töreni yapmayacağını, bunun yerine üst düzey komutanların meydanlarda toplanan halkın arasına karışarak konuşmalar yapacağını aktardı.

Ekremi Niya, ayrıca İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi'nin kendilerine, eğer ülkeye kara saldırısı olursa kararlı şekilde karşılık verilmesi ve "saldırganlardan tek bir kişinin bile hayatta kalmaması" gerektiği konusunda talimat verdiğini kaydetti.

İranlı Sözcü, konuşmasında ayrıca "İsfahan'da ABD sızmasını engelleyen askerleri özellikle anmak istediğini" söyleyerek şunları ifade etti:

"ABD'liler bölgeye indiğinde, Kara Kuvvetleri Topçu ve Füze Eğitim Merkezi bünyesindeki Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Mesud Zare ve ekibi, omuzdan atılan bir füze ile C-130 nakliye uçağını vurdu. Bunun ardından ABD'liler kaçmak zorunda kaldı."???????

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Ordu Sözcüsünden Savaş Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: İran Ordu Sözcüsünden Savaş Açıklaması - Son Dakika
