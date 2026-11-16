İran ordusu Hürmüz Boğazı'nda tespit ettiği MQ-1 tipi İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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İran ordusu Hürmüz Boğazı'nda tespit ettiği MQ-1 tipi İHA'yı düşürdü

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İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilen MQ-1 tipi İHA'nın orduya ait yerli hava savunma sistemlerince vurularak imha edildiğini duyurdu. Açıklamada İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ve olayın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilen MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, MQ-1 tipi bir İHA'nın ülke genelindeki entegre hava savunma ağı kontrolünde görev yapan orduya ait yerli hava savunma sistemleri tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna ve olayın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran ordusu Hürmüz Boğazı'nda tespit ettiği MQ-1 tipi İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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