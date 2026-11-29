İran ordusu Hürmüz'de yasak bölgede mayına çarpan tankerin alev aldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Aynı saatlerde 2 tanker rotasını değiştirerek Basra Körfezi'ne döndü, İran boğazın talepleri gerçekleşene kadar açılmayacağını bildirdi.
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda izin verilmeyen bölgede ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin gece saatlerinde deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, aynı saatlerde 2 tankerin de olayın ardından rotalarını değiştirerek Basra Körfezi yönüne döndüğü kaydedildi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerin İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlaması ve belirlenen deniz rotalarını kullanması gerektiği vurgulanan açıklamada, uyarılara uyulmaması halinde gemilerin karşılaşabileceği risklerden kendilerinin sorumlu olacağı bildirildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın hedefleri ve talepleri gerçekleşene kadar açılmayacağı ifade edildi.
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