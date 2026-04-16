İran, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

16.04.2026 22:58
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'i kabul etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir başkent Tahran'da görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Genelkurmay Başkanı Munir başkanlığındaki Pakistanlı heyet, dün Tahran-Washington arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak ve ABD'nin mesajını İran'a iletmek için Tahran'ı ziyaret etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanan Münir başkanlığındaki Pakistan heyeti, bugün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüşmüştü.

Kalibaf, Munir ile görüşmesinde, İran ve tüm bölge için kapsamlı bir barış aradıklarını belirterek, "Umarım savaşı başlatan ve şimdi de onu durdurmak için çok çabalayanlar, geçmişteki güvensiz davranışlarına gerçekten son verirler." demişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, üst düzey İranlı bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Tahran'ın, Munir başkanlığındaki heyet ile görüştükten sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceğini duyurmuştu.

