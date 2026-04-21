İran-Pakistan Görüşmeleri Belirsiz

(ANKARA) - ABD, Pakistan'da İran ile yapılacak barış görüşmelerinin "ilerleyeceğine dair güvenini" dile getirirken, Pakistanlı yetkili, " Tahran'ın sürece katılmayı değerlendirdiğini" ileri sürdü. Ancak ateşkesin sona ermesine kısa süre kala belirsizlikler devam ediyor.

ABD ve İran savaşında 7 Nisan Salı akşamı ilan edilen ateşkesin bugün bitmesi beklenirken; yarın geceye kadar opsiyon tanındığı belirtildi. İran, "bu hafta ikinci turu yapılacak müzakerelere katılmayacağını" bildirmişti.

Batı medyasına konuşan ve görüşmelere katılan Pakistanlı bir yetkili ise "yarın müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir ivme olduğunu" dile getirerek, "Diyaloglar ilerliyor, görüşmeler yarın için planlanıyor" dedi. Yetkili, "Tahran'ın katılımı olumlu şekilde değerlendirdiğini ancak henüz kesin karar verilmediğini" söyledi.

ABD merkezli gazete Wall Street Journal da İran'ın da bugün görüşmeler için Pakistan'a bir heyet göndermeyi değerlendirdiğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "anlaşma imzalanması halinde sürece bizzat ya da çevrim içi katılabileceği" de ifade edildi.

Petrol fiyatları görüşme iyimserliğiyle düştü

Öte yandan, görüşmelere dair iyimserlik petrol piyasalarına da yansıdı. Asya piyasalarında petrol fiyatları düşerken, Brent petrol yüzde 1,1 gerileyerek 94,44 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,9 düşüşle 87,95 dolara indi.

Buna rağmen gerilim sürüyor. İranlı yetkililer ABD'yi liman blokajı ve "Touska" adlı ticari gemiye el konulması gibi adımlarla ateşkes ihlali yapmakla suçladı. İran, bu durumun diplomasinin önünde engel oluşturduğunu belirtirken; Batı medyasına konuşan bir başka İranlı askeri yetkili, "ülke güçlerinin herhangi bir saldırıya derhal ve kararlı bir karşılık vermeye hazır olduğunu" dile getirdi.

İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam ise baskı altında müzakere yapılmayacağını ifade etti.

Taraflardan sert açıklamalar

İranlı Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "ABD Başkanı Trump'ı müzakere masasını teslimiyet masasına çevirmeye çalışmakla" suçladı.

Trump ise "anlaşmanın petrol fiyatlarını ve piyasa şoklarını önlemeyi amaçladığını, ancak İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olmasına izin verilmeyeceğini" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise "ABD'nin anlaşmaya yakın olduğunu" belirterek, "Başkan'ın askeri operasyon başarısı ve sert müzakere tarzı sayesinde bir anlaşmanın eşiğindeyiz" dedi. Ancak aynı zamanda, anlaşma sağlanamazsa Trump'ın "birçok seçeneği" olduğunu ve bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini de vurguladı.