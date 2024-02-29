İran, Pars 1 adlı yeni uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi - Son Dakika
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İran, Pars 1 adlı yeni uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi

İran, Rusya'nın Soyuz roketiyle fırlattığı Pars 1 adlı araştırma ve gözlem uydusunu 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirdi. Uydu, İran Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve üretilen multispektral ve kısa dalga kızılötesi kameralarla İran topraklarının yüzde 95'ini görüntüleme kapasitesine sahip.

29.02.2024 10:15
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İran, yeni araştırma ve gözlem uydusu "Pars 1"'in Rusya'nın Soyuz roketiyle fırlatılarak 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, uydu Rusya'nın Vostoçni Uzay Üssünden, Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.

"Pars 1" adı verilen görüntüleme ve araştırma uydusu, 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

İran Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve üretilen 134 kilogram ağırlığındaki uydunun, üzerindeki multispektral ve kısa dalga kızılötesi kameralarla 100 günden daha kısa bir sürede, İran topraklarının yüzde 95'ini görüntüleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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