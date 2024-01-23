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İran Reformistleri 1 Mart'taki Genel Seçimlere Katılmayacak - Son Dakika
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İran Reformistleri 1 Mart'taki Genel Seçimlere Katılmayacak

İran Reform Cephesi Sözcüsü Cevad Emam, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, reformistlerin 'içi boş, anlamsız, rekabetsiz, adaletsiz ve etkisiz' olarak nitelendirdikleri seçimlere katılmayacaklarını duyurdu. Reformistler, aday gösterdikleri kişilerin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylıklarının reddedilmesine tepki gösteriyor.

İran Reformistleri 1 Mart\'taki Genel Seçimlere Katılmayacak
23.01.2024 - 15:31,
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İran'da reformistler 1 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlere katılmayacaklarını açıkladı.

İran Reform Cephesi Sözcüsü Cevad Emam, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Emam, "Reformistler; ülke yönetimi ve vatandaşların kaderinde 'içi boş, anlamsız, rekabetsiz, adaletsiz ve etkisiz' seçimlere katılamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Reformist Sözcü, söz konusu stratejinin "seçimlere tavır alma" anlamına gelmediğini kaydetti.

İran'da 1 Mart'ta parlamento ve Uzmanlar Meclisi üyelerinin belirleneceği genel seçimler yapılacak.

Ülkedeki reformistler, aday gösterdikleri kişilerin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylıklarının rededilmesine tepki gösteriyor.

Kaynak: AA
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