İran: Saldırıda Vatandaşımız Yok

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İran'ın Şam Büyükelçiliği, İsrail'in büyükelçilik yakınlarında bir binaya düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşının olmadığını duyurdu.

İran'ın Şam Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Şam'ın merkezinde sivil bir binaya düzenlediği füze saldırısında sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıyı kınayan İran Büyükelçiliği, ölü ve yaralılar arasında İran vatandaşı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

İran resmi haber ajansı IRNA İsrail'in Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurmuştu.

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam'daki Mezze Mahallesi'nde bir apartman binası hedef alındı ve ilk bilgilere göre yaralılar var." ifadesine yer verilmişti.