İran Saldırıları Bahreyn ve Kuveyt'i Etkiledi - Son Dakika
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İran Saldırıları Bahreyn ve Kuveyt'i Etkiledi

17.07.2026 03:01
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Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt hava savunma sistemlerini devreye aldı. Halk güvenli bölgelere gitmeli.

İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de sirenlerin çaldığı, Kuveyt'te ise hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran kaynaklı füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Ülkede duyabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklı olabileceği belirtilen açıklamada, halktan ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Saldırıları Bahreyn ve Kuveyt'i Etkiledi - Son Dakika

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