İran Savaşı Küresel Tedarik Zincirlerinde Yeni Kırılma Noktası - Son Dakika
İran Savaşı Küresel Tedarik Zincirlerinde Yeni Kırılma Noktası

27.04.2026 03:45
Covid-19 ve Trump'ın gümrük vergilerinin ardından İran savaşı, enerji ve emtia tedarikinde büyük bir arz şoku yaratarak küresel ticareti tehdit ediyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, Covid-19 pandemisi ve Trump'ın gümrük vergileriyle benzer bir tedarik krizine yol açıyor. Pandemi, Çin'e olan bağımlılığı ortaya çıkarırken, İran savaşı enerji ve hammadde tedarikindeki kırılganlığı gözler önüne serdi. Uluslararası Enerji Ajansı, dünya petrolünün yüzde 10'unun ve LNG'nin beşte birinin piyasadan çekildiğini belirtti.

Oliver Wyman ortağı Sebastian Janssen, Covid'in üretim merkezlerine, Hürmüz'ün ise ulaşım koridorlarına bağımlılığı ortaya çıkardığını söylüyor. Pandemide enerji fiyatları sabit kalırken, bu kez enerji dışı ticaret daha dayanıklı. LMA danışma şirketinden Lisa Anderson, ardışık krizlerin şirketlerin risk değerlendirme yöntemlerini değiştirdiğini belirtiyor.

Hürmüz kaynaklı aksaklıklar henüz zirveye ulaşmadı. Tankerler Ümit Burnu'ndan dolaşmak zorunda kalırken, sigorta primleri ve navlun maliyetleri hızla yükseldi. Allianz Trade anketine göre, şirketlerin üçte ikisi savaş nedeniyle tedarik zinciri aksaklıklarından endişe duyuyor. 'Tam zamanında üretim' yerini 'ihtiyati tedarik'e bırakırken, jeopolitik riskler stratejik öncelik haline geldi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Savaşı Küresel Tedarik Zincirlerinde Yeni Kırılma Noktası - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
SON DAKİKA: İran Savaşı Küresel Tedarik Zincirlerinde Yeni Kırılma Noktası - Son Dakika
