İran sınırını 'Yeşil Vadi'ye çevirdi - Son Dakika
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İran sınırını 'Yeşil Vadi'ye çevirdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Seracettin Safalı isimli vatandaş, 20 yıl önce dikmeye başladığı farklı meyve fidanlarıyla adeta 'Yeşil Vadi' oluşturdu.

13.08.2024 14:17
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İran sınırını 'Yeşil Vadi'ye çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Seracettin Safalı isimli vatandaş, 20 yıl önce dikmeye başladığı farklı meyve fidanlarıyla adeta 'Yeşil Vadi' oluşturdu.

Yüksekova'nın İran sınırında bulunan Güvenli Mahallesi'nde yer alan vadi, 20 yıl önce çölden farklı değildi. Seracettin Safalı isimli vatandaş tarafından temin edilen farklı meyve fidanlarıyla donatılan vadi, 20 yıl içinde 'Yeşil Vadi'ye dönüştürüldü. 20 yıl içinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken vadiyi görenler hayran kalırken, 700 ceviz ağacı ve çok sayıda farklı meyve türlerinin yer aldığı bahçede ise tonlarca ürün elde ediliyor.

İran sınırında bulunan bahçeyi gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, büyük emeklerle vadinin yeşilliğine yol açan Seracettin Safalı'yı tebrik ederek, herkesin bu konuda aynı güzellikleri yapmasını istedi. Geçirgen, "Bizde 20 yıllık emeğin olduğu vadiye geldik, sahibi Seracettin Safalı ile vadiyi gezerek kendisinden bilgi aldık. Alın teriyle bir bir ektiği meyve fidanları şimdi ise meyvesini verdi. 20 yıl önce vadi zaten kupkuruydu, şimdi İran sınırında bulunan yeri resmen 'Yeşil Vadi'ye çevirdi. Bizde her konuda kendisine yardımcı olacağımızı belirttik. Böyle güzel girişmelerin çoğalmasını istiyoruz. Burada 700'den fazla ceviz ağacı ve çok sayıda meyve ağacı var. İnşallah Yüksekova tümüyle yeşillikle buluşacak" ifadelerini kullandı.

Bölgenin 20 yıl önce kupkuru bir yer olduğunu belirten Seracettin Safalı, "Biliyorsunuz bir yere emek verilmeden orası hayat bulmaz. Burası 20 yıl önce çöl gibiydi, ben farklı yerlerde ve ziraat odasından aldığım meyve fidanlarını diktim. Yıllar geçtikçe vadi gün yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi ise İran sınırında bulunan kuru vadiyi yeşile çevirdik. Burada 700'den fazla ceviz ağacı ve çok sayıda meyve ağacı bulunuyor. Bize her konuda destekte sunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran sınırını 'Yeşil Vadi'ye çevirdi - Son Dakika

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