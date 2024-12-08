İran, Suriye'de Güvenlik ve İstikrar Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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İran, Suriye'de Güvenlik ve İstikrar Vurgusu Yaptı

İran, Suriye'deki güvenlik ve istikrar için çaba göstereceğini açıkladı ve dış müdahaleye karşı çıktı.

08.12.2024 17:43
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada; İran'ın Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağı ve bu amaçla özellikle bölgedeki tüm etkili taraflarla görüşmelerini sürdüreceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırılara ilişkin, "Şam'daki İran Büyükelçiliği çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını" ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki son gelişmeleri dikkate alarak, Suriye'nin birliği, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yönündeki temel tutumunu bir kez daha hatırlatmakta ve Suriye'nin geleceğine dair kararların yalnızca bu ülkenin halkına ait olduğunu, dış müdahale veya dayatmalar olmadan, halkın iradesiyle yapılması gerektiğini vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirtilen açıklamada, tüm Suriyelilerin ve diğer ülkelerin vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması, dini kutsal alanların saygı görmesi, diplomatik ve konsolosluk binalarının korunmasının uluslararası hukuk çerçevesinde büyük bir önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran'ın Suriye'deki güvenlik ve istikrarın sağlanması için hiçbir çabadan kaçınılmayacağını ve bu amaçla bölgedeki tüm etkili taraflarla görüşmelerin sürdürüleceği" belirtildi. Açıklamada, "İran'ın Suriye ve bölgedeki gelişmeleri dikkatle izleyerek, Suriye'deki siyasi ve güvenlik sahnesindeki etkili aktörlerin davranışlarını göz önünde bulundurarak, uygun politikalar ve tutumlar alacak" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırılara ilişkin "İran'ın Şam Büyükelçiliği çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmış olup, elçi ve çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi" açıklamasını yaptı. Bekayi, "Diplomatik-konsolosluk yerlerinin ve temsil yerlerinin emniyet ve emniyetinin korunması hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel ilkesi olduğunu ve buna her durumda uyulmasının zorunlu olduğunu" belirtti.

Kaynak: ANKA

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