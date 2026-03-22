İran Tahran'da SİHA Düşürüldü
İran Tahran'da SİHA Düşürüldü

22.03.2026 07:03
İran ordusu, Tahran semalarında ABD-İsrail'e ait bir SİHA'yı imha etti.

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Tahran, SİHA, İran

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 07:37:55.
