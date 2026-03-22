ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İran Tahran'da SİHA Düşürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.