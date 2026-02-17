İran Tatbikatıyla Hürmüz Boğazı'ndaki Güvenliği Artırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tatbikatta karadan ve denizden yapılan atışlarla belirlenen hedefleri vurduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından dün başlatılan tatbikatta donanmaya ait gemilerden ve ülkenin derinliklerinden Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde önceden belirlenmiş hedeflere atışlar yapıldı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı tatbikatta, belirlenen sabit ve hareketli hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Diğer yandan tatbikat sırasında, Hürmüz Boğazı'nda birkaç saatliğine trafik kısıtlamalarının ilan edildiği ve Boğaz'dan geçen gemilerin güvenliğini sağlamak için denizcilik anonsları yapıldığı bildirildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi üzerine İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.