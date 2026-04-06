İran, USS Tripoli'ye Füze Saldırısı Düzenledi

İran, ABD'ye ait USS Tripoli (LHA-7) amfibi hücum gemisini füze saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD terörist ordusuna ait ve 5 binden fazla denizci ve piyade taşıyan LHA-7 helikopter ve amfibi hücum gemisi İran'ın yıldırım hızındaki füze saldırılarına maruz kaldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar sonrasında geminin Hint Okyanusu'nun güneyine doğru çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.