İran ve 8 Körfez ülkesi 14 Eylül'de Umman'da dışişleri bakanları düzeyinde toplanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 14 Eylül'de Umman'da İran ile Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla bakanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacağını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, basına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi kıyı ülkelerinin katılımıyla bölgesel bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Toplantının 14 Eylül'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılacağını aktaran Bekayi, İran, Irak ve diğer Basra Körfezi kıyı devletlerinin katılımıyla pazartesi Umman'ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, diğer bölgesel konuların yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler için güvenli rotaların belirlenmesine ilişkin İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçlarının da ele alınacağını ifade etti.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin sağlanması için çaba gösterdiğini söyleyen Bekayi, ABD'nin deniz ablukası ve müdahaleleri sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'nda gemi güvenliğinin garanti edilemeyeceğini vurguladı.