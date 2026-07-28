İran ve AB Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Kallas telefonda görüştü.

İki yetkili görüşmede, bölgedeki ve uluslararası alandaki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar ayrıca, bölgedeki gerginliğin azaltılması ile istikrar ve güvenliğin korunmasına katkı sağlayabilecek yolları da değerlendirdi.