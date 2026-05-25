İran ve ABD Arasında Mutabakat Umudu

25.05.2026 13:08
İran, ABD ile mutabakat zaptında büyük ilerleme kaydettiklerini belirtti, ancak belirsizlik devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin, "Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz" diyen Bekayi, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi.

Bekayi, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekayi, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz ile ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti.

Bekayi, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülke ile görüşüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma peşinde değiliz. Seyir hizmet ve güvenliğin sağlanması için ücret alınması oldukça doğal ve bu geçiş ücreti değil."

Bekayi, bölge ülkelerinin gerilimin azaltılması yönünde ortaya koyduğu çabaya ilişkin ise, "İran, bölge ve komşu ülkelerin gerilimin azaltılması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Türkiye bu yönde etkili ve değerli çabalar gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
