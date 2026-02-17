İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde İkinci Tur Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde İkinci Tur Tamamlandı

17.02.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenevre'de yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerde teknik aşamaya geçildi, savunma konuları müzakere dışı.

(ANKARA) - Washington ile Tahran arasında Cenevre'de Umman ara buluculuğunda yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin ikinci turu tamamlandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, müzakerelere ekonomi, hukuk ve teknik alanlardan uzmanların da katıldığını açıkladı.

Bakeyi, Cenevre'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin "teknik aşamaya" girdiğini bunun da iki temel alanda uygulama detayları ve uzmanlık gerektiren konuların ele alınmaya başlanması anlamına geldiğini belirterek, bu alanları "yaptırımların kaldırılması" ve "nükleer yükümlülükler" olarak sıraladı.

Bakeyi, İran heyetinde ekonomik, hukuki ve teknik uzmanların yer almasının yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin rolünün de bu hassas görüşmeler için zemin sağladığını ifade etti.

Son iki gün içinde İran'ın görüş ve değerlendirmelerinin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi ve Grossi ile yapılan yoğun temaslarda ele alındığını aktaran Bakeyi, salı sabahı itibarıyla bu başlıkların arabulucu üzerinden ABD tarafına iletildiğini belirtti.

Bakeyi, müzakerelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yetkili kurum olarak doğrulama ve süreci ilerletmede merkezi rol üstlendiği teknik ayrıntılar üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Savunma konularında müzakere yok

Öte yandan İran, balistik füzeler dahil olmak üzere savunma konularının müzakere konusu olmayacağı yönündeki tutumunu yineledi ve baskı altında taviz vermeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-revançi görüşmelerin tamamlanmasından önce yaptığı açıklamada, ülkesinin heyetinin savunma meselelerini değil, yalnızca nükleer dosyayı müzakere edeceğini söyledi. Taht-revançi, "Karşı taraf, baskı yoluyla İran'dan taviz koparabileceğini sanıyorsa, bunun bir yanılsama olduğunu pratikte göstermemiz gerekir" dedi.

İranlı yetkililer daha önce Tahran'ın elde edeceği kazanımlar karşılığında uranyum zenginleştirme oranını anlaşmaya uygun şekilde ayarlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Washington, Diplomasi, Ekonomi, Savunma, Güncel, Tahran, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde İkinci Tur Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:51:49. #7.11#
SON DAKİKA: İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde İkinci Tur Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.