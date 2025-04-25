İran ve ABD Umman'da Müzakere Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve ABD Umman'da Müzakere Yapıyor

Geniş Video İzle

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile nükleer müzakereler için Umman'a gitti. Görüşmeler sürüyor.

25.04.2025 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile dolaylı müzakereler için Umman'da

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin, İran ile ABD arasında gerçekleştirilecek üçüncü tur görüşmelere katılmak üzere Maskat'a ulaştığını açıkladı.

İran ile ABD arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen "nükleer" konulu görüşmeler devam ediyor. Iran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Arakçi ve beraberindeki heyet, yarın sabah Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başlayacak olan İran-ABD görüşmelerinin üçüncü turuna katılmak üzere Maskat'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Karşı tarafa makul güvenceler vermeye hazırız"

İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanımı konusundaki yasal ve meşru haklarını korumakta kararlı olduklarını belirten Bekayi, "Aynı zamanda, programımızın tamamen barışçıl olduğuna dair karşı tarafa makul güvenceler vermeye hazırız" dedi.

"Hukuka aykırı yaptırımlar kaldırılmalı"

Önceliklerinin İran halkına yönelik hukuka aykırı ve insanlık dışı yaptırımların hızlı ve somut şekilde sona erdirilmesi olduğunu belirten Bekayi, "Karşı tarafın adil ve gerçekçi bir anlaşma için ne kadar ciddi ve hazır olduğunu ise zaman gösterecek" açıklamasını yaptı.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD Umman'da Müzakere Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’ Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
19:56
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:53
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı’dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
08:31
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
08:06
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
07:46
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 21:03:21. #7.13#
SON DAKİKA: İran ve ABD Umman'da Müzakere Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.